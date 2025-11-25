OP-Roboter revolutioniert Chirurgie in Klinik

Weiter weg vom OP-Tisch

Die 36-Jährige liegt in Vollnarkose am OP-Tisch, überwacht von einem Anästhesisten. Zwei Kollegen von Schneider sind direkt an der Patientin, der Chirurg sitzt etwa einen Meter weit weg mit dem Rücken zu ihr. „Im Da Vinci sehe ich alles zehnfach vergrößert, in 3-D-Qualität. Die Instrumente steuere ich mit den Händen“, erklärt Schneider. Mit den Fußpedalen kann er unter anderem Stromstöße abgeben, um Blutgefäße und Muskelgewebe zu veröden, die er von der Schilddrüse trennt, um sie freizulegen.