Königsliga ruft! Bereit für den Social-Media-Star

Vorige Saison kamen sie bei der internationalen Premiere mit dem Sieg beim Heim-Qualiturnier in das Play-off, scheiterten gegen Paris FC knapp. Diesmal spielen Austrias Frauen das (Meister-)Miniturnier der zweiten Qualirunde bei Mura in Slowenien, wartet am Mittwoch im Halbfinale ab 11 Uhr Hajduk Split. „Bei Anpfiff sind 35 Grad vorhergesagt, dann wird’s noch heißer. Bei der Uhrzeit hast du kein Mitspracherecht“, sieht Trainer Stefan Kenesei sein Team aber als klaren Favoriten. „Hajduk kennt man von den Männern, hat bei den Frauen mehr getan und marschierte durch die Liga. Aber die kroatische hat nicht das Niveau der österreichischen. Wir müssen einfach auf unser Spiel schauen und es durchziehen. Es ist irgendwo ein Pflichtsieg!“