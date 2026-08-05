36 Wiener Ideen für klimagerechtere Zukunft

Dass man auch an kleinen Schrauben innovativ drehen kann, beweist etwa Solemates: Die Firma hat sich auf das Neu-Besohlen von Kletterschuhen spezialisiert und punktet nicht nur mit Nachhaltigkeit, sondern auch mit bequemem Service – und Kletterer freuen sich obendrein, dass sie ihre Schuhe weiter nutzen können, wenn sie erst wirklich wie angegossen passen. Ein weiteres gefördertes Unternehmen ist für viele Wiener wiederum ein alter Bekannter: Cup Solutions stattet bereits viele Veranstaltungen in der Stadt mit seinen wiederverwendbaren Bechern, Häferln und Tellern aus.