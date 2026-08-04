Pensionen: Mattle fordert live gestreamte Anhörung

Er habe „persönlich einen sehr leistungsorientierten Zugang zur Pensionsreform“, begründete Mattle seinen Vorschlag vom Montag, die wirklich geleisteten Arbeitsjahre heranzuziehen. „Es sollte fair dargestellt sein, ob jemand mit 15 Jahren eine Lehre beginnt, jemand mit 19 Jahren nach der Matura arbeiten geht oder jemand nach einem oder zwei Studien erst später in das Berufsleben einsteigt. Ich bin der Meinung, dass Menschen, die unterschiedlich losstarten, nicht gleichzeitig im Ziel ankommen können“, meinte der Landeschef.