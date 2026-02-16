Hamas nutzte Emojis als Startsignal für Angriff

Die Kämpfer seien mit israelischen SIM-Karten ausgerüstet gewesen, heißt es in einem Bericht des Nachrichtenportals „ynet“. Der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet hatte am Vorabend des Überfalls noch bemerkt, dass mehrere Dutzende SIM-Karten im Gazastreifen aktiviert wurden, und den Militärgeheimdienst informiert. Die beiden berieten sich und kamen zu dem Schluss, dass es sich um keinen außergewöhnlichen Vorfall handelt. Die palästinensische Terrororganisation soll auch früher schon Emojis bei Angriffsversuchen verschickt haben.