Patchwork-Glück bei Bradley Cooper und Gigi Hadid

Auf einer Wellenlänge, was die Zukunft betrifft

Gigi Hadid und Bradley Cooper sind sich „einig darüber, was sie langfristig wollen“. Das 30-jährige Model ist seit zwei Jahren mit dem 50-jährigen Schauspieler liiert. Die prominenten Turteltauben sind glücklich mit der Richtung, in die sich ihre Beziehung entwickelt. „Sie haben darüber gesprochen, ihre Leben stärker miteinander zu verbinden, aber sie drängen nicht. Sie sind sich einig darüber, was sie langfristig wollen, und lassen es ganz natürlich geschehen“, berichtete ein Insider über die Beziehung.