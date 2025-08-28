Vorteilswelt
Töchter unzertrennlich

Patchwork-Glück bei Bradley Cooper und Gigi Hadid

Society International
28.08.2025 16:00
Bradley Cooper und Gigi Hadid machten ihre Beziehung 2025 offiziell.
Bradley Cooper und Gigi Hadid machten ihre Beziehung 2025 offiziell.(Bild: PPS/www.photopress.at)

Patchwork scheint hier gut zu funktionieren: Bradley Cooper und die 20 Jahre jüngere Gigi Hadid sind seit zwei Jahren ein Paar. Ein Insider verrät: Auch die Töchter der beiden Stars verstehen sich blendend.

Die Tochter des Schauspielers und die Tochter des Models genießen die Zeit miteinander sehr. Das liegt vor allem daran, dass ihre Eltern ihren eigenen Rhythmus gefunden haben, wie eine Quelle gegenüber „People“ verrät.

Auf einer Wellenlänge, was die Zukunft betrifft
Gigi Hadid und Bradley Cooper sind sich „einig darüber, was sie langfristig wollen“. Das 30-jährige Model ist seit zwei Jahren mit dem 50-jährigen Schauspieler liiert. Die prominenten Turteltauben sind glücklich mit der Richtung, in die sich ihre Beziehung entwickelt. „Sie haben darüber gesprochen, ihre Leben stärker miteinander zu verbinden, aber sie drängen nicht. Sie sind sich einig darüber, was sie langfristig wollen, und lassen es ganz natürlich geschehen“, berichtete ein Insider über die Beziehung.

Seit Mai auch „Instagram-offiziell“
Im Mai 2025 veröffentlichte Hadid in einer Bilderreihe zu ihrem 30. Geburtstag ein Foto, auf dem sie Cooper küsst. „Ich fühle mich so glücklich mit 30!“, schrieb sie zu ihrem Post. „Ich bin dankbar für jedes Hoch und Tief – für all die Lektionen und Geschenke, die beides mit sich bringt. Ich bin so glücklich, Mutter, Freundin, Partnerin, Schwester, Tochter und Kollegin für so viele unglaubliche Menschen zu sein!“

„Er passt gut zur Familie“
Das Paar soll sich derzeit „an einem großartigen Punkt“ seiner Beziehung befinden. „Ihre Terminkalender sind voll, aber sie haben einen Rhythmus gefunden, der für sie und die Kinder funktioniert. Khai und Lea sehen sich ständig und verstehen sich sehr gut, was alles viel einfacher macht.“ Bradley – der mit seiner Ex-Partnerin Irina Shayk die achtjährige Tochter Lea hat – passe „sehr gut in Gigis Familien- und Freundeskreis“. Der Vertraute erklärte: „Jeder sieht, wie glücklich und entspannt sie mit ihm ist.“

Auch auf Gigis Geburtstagsfeier erschien das Paar Hand in Hand.
Auch auf Gigis Geburtstagsfeier erschien das Paar Hand in Hand.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Beziehung laufe „großartig“
Trotzdem wollen Gigi – die mit Ex-One Direction-Star Zayn Malik die vierjährige Tochter Khai hat – und Bradley nichts überstürzen. „Sie haben es nicht eilig, aber das, was sie haben, ist solide. Selbst bei all der Arbeit nehmen sie sich immer Zeit füreinander. Sie mögen es, die Dinge einfach zu halten“, erzählte der Insider. „Mal sind es Abende beim gemeinsamen Kochen zu Hause, mal Zeit mit den Kindern oder Abende mit engen Freunden.“

