Margot Robbie mit Bradley Cooper in „Ocean‘s“-Film

Bradley Cooper und Margot Robbie könnten bald für ein gemeinsames Filmabenteuer vor der Kamera stehen. Laut US-Medienberichten verhandelt Cooper um eine Rolle in dem geplanten „Ocean‘s“-Projekt, das die Vorgeschichte von Steven Soderberghs bekannter Gangster-Trilogie erzählen soll. Robbie ist demnach als Hauptdarstellerin und mit ihrer Firma LuckyChap Entertainment auch als Produzentin an Bord.