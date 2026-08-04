Betrunken am E-Scooter: 44-Jähriger verletzt

Zur gleichen Zeit fuhr ein 36-jähriger Wiener mit dem Auto am rechten Fahrstreifen in die gleiche Richtung. Da sich Rückstau entwickelte, musste dieser seinen Pkw anhalten. Der 44-Jährige am E-Scooter verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug, fuhr über die Gehsteigkante in den rechten Fahrstreifen der Puntigamer Straße und prallte mit dem Gesicht gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkws.