Betrunken am E-Scooter: 44-Jähriger verletzt

Ein schwer alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzte am Montagabend in Graz, nachdem er vom Gehsteig abgekommen war. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zog er sich schwere Verletzungen zu.
Der 44-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Montag gegen 20.30 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Puntigamer Straße am Geh- und Radweg in östliche Richtung unterwegs.
Zur gleichen Zeit fuhr ein 36-jähriger Wiener mit dem Auto am rechten Fahrstreifen in die gleiche Richtung. Da sich Rückstau entwickelte, musste dieser seinen Pkw anhalten. Der 44-Jährige am E-Scooter verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug, fuhr über die Gehsteigkante in den rechten Fahrstreifen der Puntigamer Straße und prallte mit dem Gesicht gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkws.
44-Jähriger musste in die Notaufnahme
Der Mann stürzte von seinem E-Scooter, er zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades im Gesicht zu. Am Pkw entstand Sachschaden. Der 44-Jährige wurde vom Roten Kreuz in die Notaufnahme gebracht und dort ambulant behandelt. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.
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