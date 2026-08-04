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Prallte gegen Auto

Betrunken am E-Scooter: 44-Jähriger verletzt

Chronik
04.08.2026 08:03
Der Mann war schwer alkoholisiert unterwegs (Symbolbild)
Der Mann war schwer alkoholisiert unterwegs (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein schwer alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzte am Montagabend in Graz, nachdem er vom Gehsteig abgekommen war. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zog er sich schwere Verletzungen zu.

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Der 44-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Montag gegen 20.30 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Puntigamer Straße am Geh- und Radweg in östliche Richtung unterwegs.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 36-jähriger Wiener mit dem Auto am rechten Fahrstreifen in die gleiche Richtung. Da sich Rückstau entwickelte, musste dieser seinen Pkw anhalten. Der 44-Jährige am E-Scooter verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug, fuhr über die Gehsteigkante in den rechten Fahrstreifen der Puntigamer Straße und prallte mit dem Gesicht gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkws.

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44-Jähriger musste in die Notaufnahme
Der Mann stürzte von seinem E-Scooter, er zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades im Gesicht zu. Am Pkw entstand Sachschaden. Der 44-Jährige wurde vom Roten Kreuz in die Notaufnahme gebracht und dort ambulant behandelt. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.

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