Holzbetrieb brannte: 53 Feuerwehrleute im Einsatz

Gegen 13.30 Uhr führten Arbeiter in einer Anlage des Industriebetriebs in der Obersteiermark Schneidarbeiten mit einem Acetylen-Sauerstoff-Brenner durch. Sie wollten Stahlträger aus einer bestehenden Konstruktion heraustrennen. Trotz getroffener Sicherheitsvorkehrungen – wie dem Benetzen des Nahbereichs mit Wasser – tropfte flüssiger Stahl auf den Boden. Das Material zerplatzte beim Aufprall und entzündete unter einer Holzkonstruktion abgelagerten Holzstaub.