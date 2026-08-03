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Leiden unter Extremen | Hitzegipfel im Jänner?

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(Bild: Malena Brenek)
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Von krone.at und Klaus Herrmann

Leiden unter den Extremen. Es sind keine Rekorde, die man sich wünscht, wenn man nicht zu den ganz wenigen unmittelbaren Profiteuren der Hitzewellen zählt: Nach der Extremhitze Ende Juni werden in dieser Woche schon wieder 40 Grad erreicht. Gestern kletterten die Thermometer in Wien auf 40,1 Grad, heute wird es in weiten Teilen Österreichs vermutlich noch heißer als am Montag. Es gilt die höchste Hitzewarnstufe, auch noch am Mittwoch wird mit Extremtemperaturen gerechnet, während vom Westen her Abkühlung kommt: und das dann zumeist in Form von Extrem-Unwettern. Menschen und Tiere leiden extrem unter den Extremen, die zunehmend zum Normalzustand zu werden drohen.

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Hitzegipfel im Jänner? Und was tut die Politik, beziehungsweise, was hat sie getan, um Menschen, Tiere und Natur vor diesen Wetterextremen zu schützen und den Klimawandel zu bremsen? Die Antwort ist einfach: wenig, viel zu wenig. Es existiert zwar ein Hitzeschutzplan für Österreich, der aber vor allem aus Warnungen und unverbindlichen Empfehlungen besteht. „Wo bleibt der Hitzegipfel?“ fragt heute Christian Nusser in seiner ersten „Kopfnuss“-Kolumne in der „Krone“ zurecht. Die Regierungsparteien „lassen ein Thema liegen, in dem sie gut sein könnten, jedenfalls deutlich besser als die FPÖ, die mit der Erderwärmung traditionell fremdelt“, schreibt er. Und unser Autor meint auch, dass der Kanzler längst hätte die Initiative ergreifen müssen. Jetzt dampfe das Land vor sich hin, „aber nichts passiert“. Es wäre höchste Zeit, dass diese Regierung endlich ins Tun komme. Aber, was lernt man etwa aus der vielmonatigen Wehrdienstdebatte zwischen ÖVP, SPÖ und Neos mit mickrigem Ergebnis? Wenn überhaupt, dann können wir mit einem Hitzegipfel vermutlich frühestens im Jänner rechnen.

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