Leiden unter Extremen | Hitzegipfel im Jänner?

Hitzegipfel im Jänner? Und was tut die Politik, beziehungsweise, was hat sie getan, um Menschen, Tiere und Natur vor diesen Wetterextremen zu schützen und den Klimawandel zu bremsen? Die Antwort ist einfach: wenig, viel zu wenig. Es existiert zwar ein Hitzeschutzplan für Österreich, der aber vor allem aus Warnungen und unverbindlichen Empfehlungen besteht. „Wo bleibt der Hitzegipfel?“ fragt heute Christian Nusser in seiner ersten „Kopfnuss“-Kolumne in der „Krone“ zurecht. Die Regierungsparteien „lassen ein Thema liegen, in dem sie gut sein könnten, jedenfalls deutlich besser als die FPÖ, die mit der Erderwärmung traditionell fremdelt“, schreibt er. Und unser Autor meint auch, dass der Kanzler längst hätte die Initiative ergreifen müssen. Jetzt dampfe das Land vor sich hin, „aber nichts passiert“. Es wäre höchste Zeit, dass diese Regierung endlich ins Tun komme. Aber, was lernt man etwa aus der vielmonatigen Wehrdienstdebatte zwischen ÖVP, SPÖ und Neos mit mickrigem Ergebnis? Wenn überhaupt, dann können wir mit einem Hitzegipfel vermutlich frühestens im Jänner rechnen.