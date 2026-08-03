Henndorf legt Veto gegen neuen Golfer-Brunnen ein

Die vier Parteien, Team für Henndorf (TFH), FPÖ, SPÖ und Freies Mandat Henndorf (FMH) stemmen sich massiv gegen die Pläne und haben deshalb einen Antrag in der Gemeindevertretung eingebracht. „Das Wasserthema ist aktueller denn je. Die Bohrung beim Golfplatz ist ein Teil des Gesamtversagens der Gemeinde“, ärgert sich FMH-Gemeinderat Johann Spöttl. Er ist überzeugt, dass eine Bohrung neben der Hauptversorgung Henndorfs ein zu großes Risiko darstellt.