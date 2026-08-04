Vorsicht: Hitze führt zu höherer Ozon-Belastung

„Belastung nicht zu leugnen“

Wolfgang Götzhaber, Referatsleiter für Luftreinhaltung in Graz, ist nicht alarmiert. Die Informationsschwelle, ab der die Bevölkerung gewarnt wird, liegt etwa bei 180 Mikrogramm pro Kubikmeter, die Alarmschwelle bei 240. Der Zielwert für die menschliche Gesundheit allerdings, der im Gesetz definiert und im täglichen Luftgütebericht des Landes Steiermark angeführt ist, liegt bei 120 Mikrogramm pro Kubikmeter – und der wurde an fast allen Messstellen in der Steiermark außer in Liezen und am Grundlsee überschritten. „Eine gewisse Belastung ist nicht zu leugnen“, sagt Götzhaber.