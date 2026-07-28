Nach Fund toter Enten ist Teich wieder geöffnet

Wasserqualität ist in bester Ordnung – nur Kinderbereich bleibt zu

Nun ist aber Entwarnung angesagt: Die behördlichen Untersuchungen zeigen keine Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung für Badegäste. Die zuständige Fachstelle hat deshalb grünes Licht für die Wiederaufnahme des Badebetriebs gegeben. Wegen der anhaltenden Trockenheit und der geringen Niederschläge muss der Flachwasserbereich für Kleinkinder – wie schon in den vergangenen Jahren – vorübergehend gesperrt bleiben. Gesundheitsbedenken gebe es jedoch keine, betont Wohlfahrt. Das Wasser sei auch dort unbedenklich.