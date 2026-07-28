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Baden wieder erlaubt

Nach Fund toter Enten ist Teich wieder geöffnet

Niederösterreich
28.07.2026 11:51
Der beliebte Badeteich in Laxenburg kann ohne Bedenken wieder genutzt werden.
Der beliebte Badeteich in Laxenburg kann ohne Bedenken wieder genutzt werden.(Bild: Sebastian Wegerbauer)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Kurz vor der nächsten Hitzewelle gibt es für Badegäste in Laxenburg im Bezirk Mödling gute Nachrichten: Der beliebte Badeteich, der am Sonntag wegen toter Enten gesperrt wurde, ist wieder uneingeschränkt geöffnet.

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„Die Wasserqualität ist in Ordnung. Ergebnisse der Untersuchungen betreffend die Enten erwarten wir erst morgen“, erklärt Vizebürgermeisterin Silvia Wohlfahrt.

Für viele Besucher war die Sperre am vergangenen Wochenende ein Schock. Nachdem mehrere verendete Wasservögel entdeckt worden waren, schloss die Marktgemeinde den beliebten Badeteich aus Vorsicht. Bereits gekaufte Eintrittskarten wurden den Gästen selbstverständlich rückerstattet.

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Wasserqualität ist in bester Ordnung – nur Kinderbereich bleibt zu
Nun ist aber Entwarnung angesagt: Die behördlichen Untersuchungen zeigen keine Hinweise auf eine Gesundheitsgefährdung für Badegäste. Die zuständige Fachstelle hat deshalb grünes Licht für die Wiederaufnahme des Badebetriebs gegeben. Wegen der anhaltenden Trockenheit und der geringen Niederschläge muss der Flachwasserbereich für Kleinkinder – wie schon in den vergangenen Jahren – vorübergehend gesperrt bleiben. Gesundheitsbedenken gebe es jedoch keine, betont Wohlfahrt. Das Wasser sei auch dort unbedenklich.

Eine weitere erfreuliche Nachricht: Die beiden zuletzt gefundenen Enten konnten gerettet werden und befinden sich bereits auf dem Weg der Besserung.

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