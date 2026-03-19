Deutschkurse sollen alltagstauglicher werden

Zuletzt Kritik an ÖIF

An den Deutschkursen des ÖIF hatte es zuletzt immer wieder Kritik gegeben. So kritisierte etwa die Diakonie im Vorjahr die Qualität der Deutschkurse und dass unter anderem zu wenig Wert auf aktives Sprechen gelegt werde. Die Stadt Wien wiederum kritisierte, dass der ÖIF nicht ausreichend Deutschkursplätze in Wien anbiete. Der ÖIF hatte die Kritik zurückgewiesen. Auch am Donnerstag wurde betont, dass die Qualität der Kurse bereits hoch sei und es ein gutes flächendeckendes Angebot gebe.