Wiener Deutschkurse Fass ohne Boden für Steuergeld

Ein weiterer heikler Punkt: In Stichproben stellte der Rechnungshof fest, dass auch Personen an Deutschkursen teilnahmen, die bereits einen rechtskräftig negativen Asylbescheid hatten. Integrationsmaßnahmen für Menschen, die Österreich eigentlich verlassen müssten – finanziert aus dem Wiener Budget.

Hungerländer zeigt sich darüber empört: „Zehn Jahre nach Beginn der großen Fluchtbewegungen sollte die Stadt das Thema Deutschkurse im Griff haben. Unsere Anfrage zeigt aber: Die eine Hand weiß nicht, was die andere macht.“

Neuer Prüfauftrag an den Stadtrechnungshof

Die Wiener Volkspartei hat daher den Stadtrechnungshof eingeschaltet. Er soll klären, was die Stadt selbst nicht beantworten kann: wie viel Steuergeld tatsächlich fließt – und was es bringt. Bis dahin steht ein bitterer Satz im Raum. Hungerländer formuliert ihn so: „Das ist untragbar. Es geht hier um Steuergeld – und um Integration.“