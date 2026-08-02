Namen sind Schall und Rauch

Zukunftsfähigere Lösungen

Weniger unterhaltlich, dafür aber ziemlich ärgerlich war es, als zu Beginn des Jahrtausends ein Zweitliga-Club auftauchte, in dessen Bezeichnung der eigentliche Vereinsname gar nicht mehr vorkam. „SC Interwetten.com“ hieß das absurde Konstrukt, hinter dem sich der Sportclub Untersiebenbrunn verbarg. Mit durchaus namhaften Kadermitgliedern wie Franz Wohlfahrt, Peter Stöger oder Roman Mählich. Dann kam aber, wie gerne mal in Österreich, das wirtschaftliche Aus und eine Neugründung als „FC Untersiebenbrunn 1932“, was am Ende auch nichts mehr genutzt hat. Denn nachdem die Niederösterreicher im September 2019 mit einem zwölfköpfigen Rumpfkader beim ATSV Auersthal mit 0:25 verloren hatten, sah sich die Vereinsführung gezwungen, das Team aus der 2. Klasse Marchfeld zurückzuziehen. Vielleicht wäre „FC Windpark Engelhartstetten Untersiebenbrunn“ die zukunftsfähigere Lösung gewesen, aber im Nachhinein weiß man ja immer alles besser.