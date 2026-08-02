Achraintunnel: Sperren wegen neuer Kameras

Autofahrer müssen sich darauf einstellen, dass der Achraintunnel (L 200), der das Rheintal mit dem Bregenzerwald verbindet, Anfang August nicht immer passierbar ist. Wegen des Austauschs von Videokameras kommt es zu teilweisen Sperren einer Fahrspur sowie zu einer nächtlichen Totalsperre.
Im Achraintunnel zwischen Dornbirn und Alberschwende finden Anfang August wichtige Wartungsarbeiten statt. Um die Sicherheit im Tunnel zu gewährleisten, wird die gesamte Videoüberwachungsanlage ausgetauscht. Diese notwendige Modernisierung erfordert sowohl Teilsperren als auch eine nächtliche Vollsperre. Die Maßnahmen betreffen den Zeitraum von Montag bis Donnerstag (6. August).
Tägliche Fahrstreifensperre Richtung Alberschwende
Jeweils in der Zeit von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr am Nachmittag wird der rechte Fahrstreifen des Tunnels gesperrt. Diese Regelung betrifft ausschließlich die Fahrtrichtung in den Bregenzerwald.
Um die aufwendigsten Arbeiten durchführen zu können, ist zusätzlich eine komplette Sperrung notwendig. Diese Vollsperre wird in der Nacht von Mittwoch (ab 20 Uhr) bis Donnerstag (6 Uhr) aktiv sein. Während dieser zehn Stunden ist der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen unpassierbar.
Umleitung über die L 3 und L 7
Für die Dauer der nächtlichen Totalsperre ist eine offizielle Umleitungsstrecke eingerichtet und ausgeschildert worden. Der Verkehr wird über die Schwarzacher Straße (L 3a), die Hofsteigstraße (L 3) und die Schwarzachtobelstraße (L 7) geführt. Verkehrsteilnehmer werden ersucht, der Beschilderung zu folgen und eine längere Fahrzeit einzuplanen.
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