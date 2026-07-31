Nach Kollision mit Pkw: Motorradfahrer (69) tot

Bei einer frontalen Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer am Freitagfrüh auf der Soboth (Bezirk Deutschlandsberg) wurde ein 69-Jähriger tödlich verletzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Ein verheerender Unfall ereignete sich am Freitag gegen 8.15 Uhr auf der Soboth. Ein 46-jähriger Pkw-Lenker war gemeinsam mit seinem 25-jährigen Sohn auf der B69 von Soboth kommend in Fahrtrichtung Eibiswald unterwegs. Als er dort nach links in eine Nebenstraße einbiegen wollte, kam ein 69-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark entgegen. Es kam dabei zu einer Kollision zwischen Pkw und Motorrad, bei der das Motorrad im Bereich der Beifahrertür gegen den Pkw prallte.
Erfolglose Reanimation
Ersthelfer sowie ein First Responder leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen beim 69-jährigen Biker ein. Nach dem Eintreffen des Rettungshubschraubers Christophorus 11 übernahm der Notarzt die weitere medizinische Versorgung. Eine Reanimation war jedoch erfolglos – der Arzt konnte nur mehr den Tod des 69-Jährigen feststellen. Der 46-jährige Pkw-Lenker sowie sein 25-jähriger Beifahrer wurden vom Roten Kreuz zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.
Obduktion angeordnet
Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion des verstorbenen Motorradlenkers sowie die Sicherstellung beider Unfallfahrzeuge an. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen. Die B69 war für die Dauer der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand enormer Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.