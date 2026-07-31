Nach Kollision mit Pkw: Motorradfahrer (69) tot

Ein verheerender Unfall ereignete sich am Freitag gegen 8.15 Uhr auf der Soboth. Ein 46-jähriger Pkw-Lenker war gemeinsam mit seinem 25-jährigen Sohn auf der B69 von Soboth kommend in Fahrtrichtung Eibiswald unterwegs. Als er dort nach links in eine Nebenstraße einbiegen wollte, kam ein 69-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark entgegen. Es kam dabei zu einer Kollision zwischen Pkw und Motorrad, bei der das Motorrad im Bereich der Beifahrertür gegen den Pkw prallte.