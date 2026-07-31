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Auf der Soboth

Nach Kollision mit Pkw: Motorradfahrer (69) tot

Steiermark
31.07.2026 14:56
Leider kam für den Mann jede Hilfe zu spät.
Leider kam für den Mann jede Hilfe zu spät.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Bei einer frontalen Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer am Freitagfrüh auf der Soboth (Bezirk Deutschlandsberg) wurde ein 69-Jähriger tödlich verletzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

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Ein verheerender Unfall ereignete sich am Freitag gegen 8.15 Uhr auf der Soboth. Ein 46-jähriger Pkw-Lenker war gemeinsam mit seinem 25-jährigen Sohn auf der B69 von Soboth kommend in Fahrtrichtung Eibiswald unterwegs. Als er dort nach links in eine Nebenstraße einbiegen wollte, kam ein 69-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark entgegen. Es kam dabei zu einer Kollision zwischen Pkw und Motorrad, bei der das Motorrad im Bereich der Beifahrertür gegen den Pkw prallte.

Erfolglose Reanimation
Ersthelfer sowie ein First Responder leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen beim 69-jährigen Biker ein. Nach dem Eintreffen des Rettungshubschraubers Christophorus 11 übernahm der Notarzt die weitere medizinische Versorgung. Eine Reanimation war jedoch erfolglos – der Arzt konnte nur mehr den Tod des 69-Jährigen feststellen. Der 46-jährige Pkw-Lenker sowie sein 25-jähriger Beifahrer wurden vom Roten Kreuz zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

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Obduktion angeordnet
Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion des verstorbenen Motorradlenkers sowie die Sicherstellung beider Unfallfahrzeuge an. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen. Die B69 war für die Dauer der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand enormer Sachschaden.

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