Die gute alte Allgäuer Mottenkiste

Bernd Reichart heißt der junge Mann, der sich bisher in erster Linie als leitender Angestellter diverser Privat-TV-Sender einen Namen gemacht hat, bevor er im August 2021 beschloss, doch lieber etwas Vernünftiges zu machen und daher besagte Agentur gegründet hat. Diese holt nun ein Projekt, das man eigentlich längst in der ewigen Versenkung gewähnt hatte, aus ebendieser hervor, weil man sich ernsthafte Sorgen um den europäischen Fußball macht und daher in enger Zusammenarbeit mit Real Madrid, dem FC Barcelona und Juventus Turin die Idee der „Super League“ wieder aufnehmen will. „Der europäische Fußball“, so Reichart, nutze sein Potenzial nicht aus, „weil er nicht Woche für Woche Topspiele bietet“, weshalb die angeblich schönste Nebensache der Welt vor allem bei der jüngeren Generation an Aufmerksamkeit verliere.