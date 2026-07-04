Kokain: Familie kämpft um Baby, viele Fragen offen

Die Mutter wurde mit dem Säugling, der von ihr gestillt wird, bereits Mitte Juni aufgrund von Erbrechen und Trinkverweigerung im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf vorstellig. Diese konnte gut behandelt und beide wieder entlassen werden. Wenige Tage später kam die Mutter dann erneut mit dem Säugling mit denselben Symptomen in die Ambulanz der Kinder- und Jugendabteilung. Das Baby wirkte dieses Mal jedoch sehr auffällig müde und schwer erweckbar. Zur weiteren Abklärung wurde daher ein Drogen-Schnelltest beim Kind veranlasst, der positiv auf Kokain ausfiel. Daraufhin wurde einerseits eine Meldung an die Behörde und andererseits ein Schnelltest bei der Mutter gemacht. Dieser fiel negativ aus.

Auf Wunsch der Behörde wurden dann beide asservierten Harnproben – von Mutter und Kind – an ein Referenz-Labor geschickt, wo dann beide zweifelsfrei positiv auf Kokain getestet wurden. Diese Diskrepanz zwischen Schnelltest und einem Test in einem Referenz-Labor kann entstehen. Die genaueren Testmethoden im spezialisierten Labor lassen einen Nachweis jedoch zu. Mittlerweile wurden Mutter und Kind nach behördlicher Zustimmung entlassen. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine solche Vorgangsweise mit Testung und Meldung an die Behörde der Sorge um das Kindeswohl entspringt, zu der wir nicht nur gesetzlich verpflichtet sind. Das Wohl der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten steht immer an erster Stelle unserer Bemühungen.