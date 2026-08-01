Tennis Fallout
Controversy Over an Outstanding Bill of About 250,000 Euros
There was plenty of applause on Center Court at the Design Center in February. Off the court, however, the mood is likely to be much more tense right now. Behind the scenes of the traditional Linz tournament, things are reportedly boiling over. Here’s what it’s all about, why the mood is said to be tense, and what role the canceled federal funding plays in it.
Normally, the only thing causing beads of sweat at City Hall these days would be the heat wave. In reality, however, a completely different issue is making quite a few officials break out in a sweat.
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