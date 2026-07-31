„Ölkonzerne Kriegsgewinner“: AK fordert Maßnahmen

„Seit Jahren ist bekannt, dass die Raffinerie-Margen ein Spielball der Konzerne sind und mit jedem neuen Krieg explodieren. Damit explodieren auch die Gewinne“, nimmt sich der AK-Präsident kein Blatt vor den Mund. Zangerl rechnet vor, dass nicht nur globale Unternehmen wie Shell ihren bereinigten Nettogewinn allein im letzten Quartal auf unglaubliche 8,6 Milliarden Euro gesteigert haben, sondern auch die heimische OMV Rekordzahlen liefere.