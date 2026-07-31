„Ölkonzerne Kriegsgewinner“: AK fordert Maßnahmen

„Bereicherung auf Kosten der Österreicherinnen und Österreicher auf Basis von Kriegen“ – so bezeichnet Tirols AK-Boss Erwin Zangerl die derzeitige Situation bei Ölpreisen und Raffinerie-Margen. Er fordert die Bundesregierung dringend zum Handeln auf.
„Seit Jahren ist bekannt, dass die Raffinerie-Margen ein Spielball der Konzerne sind und mit jedem neuen Krieg explodieren. Damit explodieren auch die Gewinne“, nimmt sich der AK-Präsident kein Blatt vor den Mund. Zangerl rechnet vor, dass nicht nur globale Unternehmen wie Shell ihren bereinigten Nettogewinn allein im letzten Quartal auf unglaubliche 8,6 Milliarden Euro gesteigert haben, sondern auch die heimische OMV Rekordzahlen liefere.
Wenn wir den Wirtschaftsstandort nicht völlig aushungern wollen, müssen im Bereich Energie und Treibstoffe endlich tragfähige und nachhaltige Lösungen her.
AK-Präsident Erwin Zangerl
Bundesregierung soll Nägel mit Köpfen machen
Bereits zur Jahresmitte habe der Ölkonzern einen Gewinn von 2,26 Milliarden Euro verzeichnet und damit den Jahresgewinn der Jahre 2023, 2024 und 2025 übertroffen. „Es kann nicht sein, dass die Margen der Raffinerien sich permanent auf Rekordniveau bewegen, während Konsumenten und die heimische Wirtschaft enorm hohe Spritpreise bezahlen müssen und die Tankstellenpächter in Verruf gebracht werden.“
Zangerl fordert die Bundesregierung dazu auf, endlich Nägel mit Köpfen zu machen: „Entweder einen befristeten Deckel auf Margen, eine Übergewinnabgabe, die ihren Namen verdient oder die Aussetzung der CO₂-Bepreisung, die nichts anderes als eine versteckte Erhöhung der Mineralölsteuer ist, die dem ausgabefreudigen Staat jährlich rund vier Milliarden Euro in die Kassen spült.“
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