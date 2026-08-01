Tschechien pumpt Millionen in Franz-Josef-Bahn



Die Weichen für die Öffi-Investitionen in den Norden des Weinviertels wurden in Österreich ja in jüngster Vergangenheit neu gestellt: Neben dem vorrangigen Ausbau der Nordbahn um knapp 800 Millionen Euro werden andere dringende Ausbauten in den Norden, wie auch etwa auf der Franz-Josefs-Bahn gestrichen beziehungsweise zeitlich nach hinten verschoben. So wurden vor allem für die „Kaiser-Trasse“ im neuen Rahmenplan 2027-2032 wieder etliche Projekte auf die lange Bank geschoben.