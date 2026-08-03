Autolenker erfasste Bike: Über Pkw geschleudert

Ein 71-jähriger Autolenker erfasste einen jungen Motorradfahrer. Der 17-Jährige wurde verletzt, am Wagenlenker wurde eine Minderalkoholisierung festgestellt.
Auf der Krappfelder Landesstraße (L83) fuhr am Montag gegen 16.30 Uhr ein 71-Jähriger im Auto von Passering Richtung Althofen. Zur selben Zeit war ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad in der Gegenrichtung unterwegs. Der 71-Jährige dürfte beim Linkseinbiegen in eine Gemeindestraße den entgegenkommenden Motorradlenker übersehen haben. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 17-Jährige über den PKW geschleudert. Er wurde von einem First Responder sowie dem Rettungsdienst und dem Notarzt erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.
Die Alkoholgrenzwerte sind Höchstgrenzen- werden diese überschritten, macht man sich strafbar. Unter Umständen kann aber auch ein niedrigerer Alkoholgehalt dazu führen, nicht mehr fahrtauglichzu sein, beispielsweise durch Wechselwirkungen mit Medikamenten. Das nennt man Minderalkoholisierung.
Der 71-jährige PKW-Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Friesach gebracht. Ein mit ihm durchgeführter Alko-Test ergab eine Minderalkoholisierung.
An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie wurden von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Die Freiwillige Feuerwehr Kappel am Krappfeld beseitigte die ausgelaufenen Betriebsmittel und stand mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften im Einsatz. Die Krappfelder Landesstraße (L83) war für die Dauer der Rettungs-, Berge- und Aufräumarbeiten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.
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