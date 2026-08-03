Autolenker erfasste Bike: Über Pkw geschleudert

Auf der Krappfelder Landesstraße (L83) fuhr am Montag gegen 16.30 Uhr ein 71-Jähriger im Auto von Passering Richtung Althofen. Zur selben Zeit war ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad in der Gegenrichtung unterwegs. Der 71-Jährige dürfte beim Linkseinbiegen in eine Gemeindestraße den entgegenkommenden Motorradlenker übersehen haben. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 17-Jährige über den PKW geschleudert. Er wurde von einem First Responder sowie dem Rettungsdienst und dem Notarzt erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.