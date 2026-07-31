Straßenbahn prallte gegen Polizeiauto in Graz

Der Straßenbahnfahrer dürfte dies zu spät gesehen haben und leitete eine Notbremsung ein, dennoch kam es zum Zusammenstoß: Die Straßenbahn prallte gegen das Heck des Polizeiautos.

Polizist kam ins UKH

Der Polizist wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Die Rettung brachte den Mann in das UKH Graz, wo er ambulant behandelt wurde. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.