Straßenbahn prallte gegen Polizeiauto in Graz

Am Donnerstag kam es zur Kollision zwischen einem Streifenwagen und einer Straßenbahn in der Gleisdorfer Gasse in Graz. Die Bim prallte frontal gegen das Heck des Autos.
Gegen 16.25 Uhr war am Donnerstag eine Polizeistreife auf der Gleisdorfer Gasse in Fahrtrichtung Kaiser-Franz-Josef-Platz unterwegs. Direkt hinter dem Streifenwagen fuhr eine Straßenbahn. An der Kreuzung zur Girardigasse mussten beide Fahrzeuge vor einer roten Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr der Polizist im Streifenwagen in den Kreuzungsbereich ein. Wegen eines entgegenkommenden Radfahrers, der vom Kaiser-Franz-Josef-Platz in Richtung Jakominiplatz unterwegs war, verringerte der Beamte leicht die Geschwindigkeit.
Der Straßenbahnfahrer dürfte dies zu spät gesehen haben und leitete eine Notbremsung ein, dennoch kam es zum Zusammenstoß: Die Straßenbahn prallte gegen das Heck des Polizeiautos.
Polizist kam ins UKH
Der Polizist wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Die Rettung brachte den Mann in das UKH Graz, wo er ambulant behandelt wurde. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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