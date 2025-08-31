Auf Öffi-Strecken fährt Rad schneller als Bim

Immer mehr Langsamfahrstrecken und kaputte Gleise bremsen das Netz der Wiener Linien aus. Das Schienennetz steht unter Druck. Besonders in Floridsdorf sind die Straßenbahnen seit einigen Jahren im Schneckentempo unterwegs. Dort werden die Bims jetzt sogar schon von den Radlern überholt.