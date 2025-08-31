Auf Öffi-Strecken fährt Rad schneller als Bim

Nach Horror-Szene schimpft Wagner über Bayern-Bank
„Das hat mich gestört“
Immer mehr Langsamfahrstrecken und kaputte Gleise bremsen das Netz der Wiener Linien aus. Das Schienennetz steht unter Druck. Besonders in Floridsdorf sind die Straßenbahnen seit einigen Jahren im Schneckentempo unterwegs. Dort werden die Bims jetzt sogar schon von den Radlern überholt.
Die öffentlichen Verkehrsmittel sind wesentlicher Bestandteil der hohen Lebensqualität in unserer Stadt. Wien war viele Jahre lang lebenswerteste Stadt der Welt – auch dank seiner Öffis. Doch die Wiener kommen immer öfter weniger flott ans Ziel. Das liegt an den vielen Mängeln im Schienennetz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.