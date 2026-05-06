Hard: Motorrad zwischen Pkw eingeklemmt



Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der L202 in Fahrtrichtung Bregenz. Aufgrund des stockenden Verkehrs mussten drei vor ihm fahrende Fahrzeuge anhalten. Dies dürfte ein nachkommender 62-jähriger Autofahrer zu spät bemerkt haben. Er prallte gegen das Heck des vor ihm stehenden Wagens und schob in der Folge insgesamt vier Fahrzeuge ineinander.