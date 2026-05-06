Hard: Motorrad zwischen Pkw eingeklemmt

Auf der Rheinstraße in Hard (Vorarlberg) ereignete sich am Dienstagnachmittag eine Karambolage mit vier Fahrzeugen. Ein 62-jähriger Pkw-Lenker löste eine Kettenreaktion aus, bei der eine 39-jährige Motorradlenkerin zu Sturz kam und ihre Maschine zwischen zwei Autos geriet.
Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der L202 in Fahrtrichtung Bregenz. Aufgrund des stockenden Verkehrs mussten drei vor ihm fahrende Fahrzeuge anhalten. Dies dürfte ein nachkommender 62-jähriger Autofahrer zu spät bemerkt haben. Er prallte gegen das Heck des vor ihm stehenden Wagens und schob in der Folge insgesamt vier Fahrzeuge ineinander.
Straße war gesperrt
Eine 39-jährige Bikerin stürzte bei der Kollision, ihr Motorrad wurde zwischen zwei Pkw eingeklemmt. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen in Form von Handgelenkschmerzen und einem Hämatom zu und wurde noch an der Unfallstelle erstversorgt.
Die übrigen Beteiligten blieben unversehrt. Da aus den demolierten Fahrzeugen Betriebsmittel ausliefen, musste die Feuerwehr Hard anrücken. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die Fahrspur bis circa 15.10 Uhr gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Alkoholtests bei allen Lenkern verliefen negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.