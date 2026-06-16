Auto 70 Meter über Hang abgestürzt

Ein 67 Jahre alter Pkw-Lenker war am Montag gegen 19.30 Uhr auf der Haldenstraße in Rankweil Richtung Weiler unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto kam rechts von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und stürzte anschließend rund 70 Meter einen Hang hinab.