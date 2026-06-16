Auto 70 Meter über Hang abgestürzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Montagabend in Rankweil (Vorarlberg): Ein Lenker (67) verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. Er musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.
Ein 67 Jahre alter Pkw-Lenker war am Montag gegen 19.30 Uhr auf der Haldenstraße in Rankweil Richtung Weiler unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto kam rechts von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und stürzte anschließend rund 70 Meter einen Hang hinab.
Dabei wurde der Fahrer verletzt, er war nicht angeschnallt. Der 67-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Auto überstand die Sache auch nicht unbeschadet: Das Wrack ist ein Fall für den Schrottplatz.
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