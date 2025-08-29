Wohnungspreise: Österreich im EU-Vergleich vorne

Zu wenige Mietwohnungen

„Die Gründe für die niedrigen Durchschnittspreise bei Bestandsmieten in Wien sind vielfältig“, erklärt Gabriele Etzl, Partnerin und Immobilienexpertin bei Deloitte Legal. „Neben dem sozialen Wohnbau sind es vor allem die im Altbau gedeckelten Mieten und das tendenziell mieterfreundliche Mietrecht, die eine Besonderheit darstellen. Im frei finanzierten Neubau sowie bei Neuabschlüssen hingegen liegen die Preise über diesem niedrigen Durchschnittswert. Die Kombination aus knappen Wohnungen und erhöhter Nachfrage nach Mietwohnungen macht die Suche nach einer Mietwohnung zusehends schwieriger. Ein Engpass sollte durch rasche Neubautätigkeit daher verhindert werden.“