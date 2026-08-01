Lauda-Feuercrash: Als die F1-Welt den Atem anhielt

Rasche Rückkehr in den Rennzirkus

Doch nur sechs Wochen nach dem Unfall kehrte Lauda in Monza zurück in den Grand-Prix-Zirkus und fuhr sensationell auf Rang vier. Den unglückseligen Tag des Unfalls, an dem bekanntlich auch die Wiener Reichsbrücke einstürzte, hatte Lauda rasch und vollständig verarbeitet. „Ich bin nach sechs Monaten wieder so gefahren wie früher oder sogar besser, und das kann man nur dann, wenn man ein Problem hundertprozentig gelöst hat“, erklärte er einmal.