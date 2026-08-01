Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heute vor 50 Jahren

Lauda-Feuercrash: Als die F1-Welt den Atem anhielt

Formel 1
01.08.2026 09:19
Der Feuerunfall von Niki Lauda
Der Feuerunfall von Niki Lauda(Bild: APA/ATP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Heute jährt sich Niki Laudas spektakulärer Feuerunfall auf dem Nürburgring zum 50. Mal. Österreichs dreifacher Formel-1-Weltmeister, der im Mai 2019 verstorben ist, war am 1. August 1976 auf der Rennstrecke in Deutschland nach einem Defekt in die Streckenbegrenzung gerast und über eine halbe Minute lang in seinem brennenden Ferrari gesessen. Lauda überlebte den Unfall und krönte sich anschließend noch zweimal zum Champion der Motorsport-Königsklasse.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach dem Crash ging Laudas Ferrari lichterloh in Flammen auf. Als der folgende Brett Lunger in das Wrack prallte, verlor der Österreicher seinen Helm und wurde bewusstlos. Mehrere Konkurrenten eilten zu Hilfe, Arturo Merzario zog den Weltmeister schließlich aus dem brennenden Wagen. Mit lebensgefährlichen Verbrennungen, schweren Verletzungen und einer stark geschädigten Lunge wurde Lauda ins Krankenhaus eingeliefert. Es folgten mehrere Hauttransplantationen und ein Kampf ums Überleben.

Rasche Rückkehr in den Rennzirkus
Doch nur sechs Wochen nach dem Unfall kehrte Lauda in Monza zurück in den Grand-Prix-Zirkus und fuhr sensationell auf Rang vier. Den unglückseligen Tag des Unfalls, an dem bekanntlich auch die Wiener Reichsbrücke einstürzte, hatte Lauda rasch und vollständig verarbeitet. „Ich bin nach sechs Monaten wieder so gefahren wie früher oder sogar besser, und das kann man nur dann, wenn man ein Problem hundertprozentig gelöst hat“, erklärte er einmal.

„Die schnelle Rückkehr gehörte zu meiner Strategie, nicht lange daheimzusitzen und darüber nachzugrübeln, warum und wieso mir das Ganze widerfahren ist“, meinte Lauda. Ein Jahr nach dem Unfall gewann der Wiener seinen zweiten WM-Titel. Mit den berühmten Worten „Ich will nicht mehr blöd im Kreis herumfahren“ trat er 1979 zurück, ehe er drei Jahre später sein Comeback gab und 1984 Titel Nummer drei einfuhr.

„Mann mit der roten Kappe“ wurde zur „Weltmarke“
Auf den Rennsport folgte für den Wiener eine ebenso erfolgreiche wie bewegte Laufbahn als Unternehmer in der Luftfahrt. Der Absturz einer Lauda-Air-Maschine 1991 in Thailand stellte dabei seine wohl dunkelste Stunde dar. Der Formel 1 blieb Lauda als Ferrari-Berater, Jaguar-Teamchef und später als Aufsichtsratsvorsitzender des Mercedes-Teams erhalten. Mit Landsmann Toto Wolff formte er den Rennstall zur damals dominierenden Kraft im GP-Zirkus.

Niki Lauda
Niki Lauda(Bild: EPA)

Was Lauda auch und vor allem gekennzeichnet hat, ist seine rote Kappe. Diese machte den Österreicher zusammen mit seinen sportlichen Erfolgen und der einzigartigen Lebensgeschichte zu einer „Weltmarke“. Das Jahr seines schweren Unfalls sowie die damalige Rivalität mit dem britischen Rennfahrer James Hunt wurde zudem eindrucksvoll verfilmt. „Rush“ kam 2013 auf die Leinwand und wurde zum Kino-Hit.

Lesen Sie auch:
Lewis Hamilton und Kim Kardashian
Schnappschuss mit Helm
Süßer Familienzuwachs bei Hamilton und Kardashian
01.08.2026
Kommt von Konkurrent
Fix: Red Bull findet Nachfolger von Helmut Marko
28.07.2026

Nach einer im Sommer 2018 notwendigen Lungentransplantation kämpfte Lauda zunehmend mit gesundheitlichen Problemen. Am 20. Mai 2019 verstarb er im Alter von 70 Jahren im Kreis seiner Familie. Der Mann, der den Feuerunfall auf dem Nürburgring wie durch ein Wunder überlebt hatte und danach noch zwei Weltmeistertitel gewann, hinterließ ein wohl einzigartiges Vermächtnis.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
01.08.2026 09:19
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
161.179 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
130.563 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
96.782 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
3729 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1121 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Österreich
Auf österreichischen Rekord fehlten nur 0,2 Grad!
1063 mal kommentiert
Der Freitag war der bislang heißeste des Jahres in Österreich. An 29 Messstellen wurden neue ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf