Julia Grabher dank Titel zurück auf Rekord-Ranking

Erleichterung vor US-Trip

„Der Titel bedeutet mir extrem viel, vor allem da die Zeit seit Paris nicht unbedingt einfach war“, erklärte Grabher, die auf Cran Canaria damit bereits zum zweiten Mal in Serie zuschlagen konnte. „Ich habe die letzten zwei Wochen in der Südstadt richtig hart gearbeitet und mich mit einer sehr guten Turnierwoche belohnt.“ Am Dienstag geht es weiter nach New York, wo sie ihre Vorbereitung für die US Open startet.