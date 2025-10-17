Die Raumfahrt brachte uns die Gleitsichtbrille

In der Ausstellung gibt es unter anderem eine originale Astronauten-Rüttelplatte zu sehen. Mit ihr ist es möglich, einen 10.000-Meter-Lauf in zehn Minuten zu absolvieren. Kein Wunder, dass damit schon im All trainiert wurde. Ebenfalls ausgestellt ist „Iiwa“, ein Roboter-Arm, der sogar ein rohes Ei fassen kann und auch in der Autoindustrie eingesetzt wird.