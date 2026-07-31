Nach Schlaganfall: „Musste mental an mir arbeiten“

Und plötzlich wurde es in der Villacher Stadthalle ganz still. Ärztliches Personal wurde vom Stadionsprecher in die Kabine der Eisbullen beordert. Der Grund? Kurz nach dem Aufwärmen der Eisbullen, die an diesem Abend beim VSV gastierten, brach Stürmer Peter Hochkofler plötzlich und völlig ohne Vorwarnung zusammen. Zunächst war von einer Migräne-Attacke die Rede. Der 31-Jährige verriet allerdings wenig später in einem „Krone“-Interview: „Ja, ich hatte einen Schlaganfall!“