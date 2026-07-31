Nach Schlaganfall: „Musste mental an mir arbeiten“

Etwas mehr als ein halbes Jahr ist es her, als Eisbulle Peter Hochkofler in der Kabine kollabierte. Der Grund dafür war ein Schlaganfall, wie der 31-Jährige einst der „Krone“ verriet. Nach einer extrem schweren Zeit geht es dem Eishockeyspieler wieder besser.
Und plötzlich wurde es in der Villacher Stadthalle ganz still. Ärztliches Personal wurde vom Stadionsprecher in die Kabine der Eisbullen beordert. Der Grund? Kurz nach dem Aufwärmen der Eisbullen, die an diesem Abend beim VSV gastierten, brach Stürmer Peter Hochkofler plötzlich und völlig ohne Vorwarnung zusammen. Zunächst war von einer Migräne-Attacke die Rede. Der 31-Jährige verriet allerdings wenig später in einem „Krone“-Interview: „Ja, ich hatte einen Schlaganfall!“
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