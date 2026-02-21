Gastpatienten-Streit: Keine Lösung vor 2028!

Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Wien, NÖ & Burgenland
Im „Krone“-Interview platzt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im Streit um Gastpatienten – vor allem aus Niederösterreich – der Kragen. Eine Lösung vor 2028 ist nicht in Sicht. Auch den nächsten Finanzausgleich will Wien nicht mehr unterschreiben. Dass der Kanzler Asylwerbern die medizinische Versorgung kürzen will, bringt das Fass zum Überlkaufen.
„Krone“: Herr Stadtrat, was ist mittlerweile aus Ihrer Sicht absurder. Der Villacher Fasching oder die österreichische Innenpolitik selbst?
Peter Hacker: Ich schaue mir den Villacher Fasching nicht an. Ich bin ein „Anti-Kabarettist“. Aber ich stimme zu, dass die Welt insgesamt verrückter geworden ist. Ver-rückt. Im Doppelsinn des Wortes. Und das verunsichert viele Menschen.
