Gastpatienten-Streit: Keine Lösung vor 2028!

„Krone“: Herr Stadtrat, was ist mittlerweile aus Ihrer Sicht absurder. Der Villacher Fasching oder die österreichische Innenpolitik selbst?

Peter Hacker: Ich schaue mir den Villacher Fasching nicht an. Ich bin ein „Anti-Kabarettist“. Aber ich stimme zu, dass die Welt insgesamt verrückter geworden ist. Ver-rückt. Im Doppelsinn des Wortes. Und das verunsichert viele Menschen.