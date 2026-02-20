Lehener Kinder bezogen ihren neuen Kindergarten

Der Kindergarten in der Franz-Martin-Straße wurde im Rahmen des Projekts „Schlau in Lehen“ umfassend saniert und durch einen Neubau erweitert. Aufgrund des Konkurses einer Baufirma kam es zu einer Verzögerung bei der Errichtung. Jetzt ist das Gebäude für acht Gruppen mit knapp 2000 Quadratmetern Nutzfläche aber fertig.