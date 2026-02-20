Lehener Kinder bezogen ihren neuen Kindergarten

Im Salzburger Stadtteil Lehen wurde am Freitag der neue Kindergarten vorgestellt. Die Einrichtung mit acht Gruppen wurde nach einer verzögerten Bauphase fertiggestellt. Die Stadt ließ sich das Projekt knapp acht Millionen Euro kosten.
Der Kindergarten in der Franz-Martin-Straße wurde im Rahmen des Projekts „Schlau in Lehen“ umfassend saniert und durch einen Neubau erweitert. Aufgrund des Konkurses einer Baufirma kam es zu einer Verzögerung bei der Errichtung. Jetzt ist das Gebäude für acht Gruppen mit knapp 2000 Quadratmetern Nutzfläche aber fertig.
Laut Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) handelt es sich um die modernste Kinderbildungseinrichtung der Stadt Salzburg. In unmittelbarer Nähe wird ab Mitte des Jahres noch die Volksschule Lehen saniert und neu gebaut. Der Wiedereinzug ist hier für den Herbst 2028 geplant.
