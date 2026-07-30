Brunftzeit: „Liebe“ macht die Rehe jetzt blind

Genau so viele Hasen, Wildschweine und andere Tiere kamen im selben Zeitraum unter die Räder. Und, da jetzt die Brunft eingesetzt hat, sind weitere Unfälle zu befürchten. „Die Liebe macht sowohl Böcke als auch Geißen blind“, warnt Christoph Metzker, der oberste Waidmann im weiten Land. Seine Heger blieben und bleiben – in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Vereins „Land&Forstbetriebe Österreichs“ – aber auch selbst nicht untätig, um gefährliche Zusammenstöße zwischen Autos und querenden Waldbewohnern zu verhindern.