Dakota Johnson soll jetzt DIESEN Sänger daten!

Es ist das wohl heißeste Liebes-Gerücht des sich zu Ende neigenden Jahres: Dakota Johnson soll wieder frisch verliebt sein. Und das ausgerechnet wieder in einen Sänger!
Nach fast acht gemeinsamen Jahren haben sich Dakota Johnson und Chris Martin in diesem Jahr getrennt. Doch wie es scheint, startet die Schauspielerin mit einer neuen Liebe ins Jahr 2026.
Kuschel-Date mit Freunden
Wer ihr den Kopf verdreht hat? Laut „TMZ“ ist es Sänger und Ex-Rapper Tucker Pillsbury, der vielen wohl besser unter seinem Künstlernamen Role Model bekannt ist. Mit ihm wurde die 36-Jährige jetzt beim gemeinsamen Dinner in Kalifornien erwischt.
Wie sich die beiden kennengelernt haben, das ist bislang noch nicht bekannt. Fix ist nur, dass sie sich kurz vor Weihnachten zum Abendessen mit zwei Freunden getroffen haben.
Dass trotz der entspannten Atmosphäre zwischen Johnson und Pillsbury wohl mehr als nur Freundschaft herrscht, das beweise jedoch die Körpersprache der beiden Turteltäubchen. Die Hollywood-Schönheit habe sich während des Dinners nämlich immer wieder eng an den 28-jährigen Musiker gekuschelt.
Johnson litt unter Liebes-Aus
Schaut also alles danach aus, als hätte die ehemalige „Fifty Shades of Grey“-Darstellerin wieder Schmetterlinge im Bauch – und somit auch endlich über das Liebes-Aus mit dem Coldplay-Frontmann hinweg. Denn wie gemunkelt wurde, habe Johnson sehr unter der Trennung gelitten.
Nicht zuletzt deshalb, weil ihr während der Liebe zum Musiker auch dessen Kinder sehr ans Herz gewachsen seien. Apple (21) und Moses (19) stammen ja aus der Ehe von Chris Martin mit Hollywoodstar Gwyneth Paltrow.
Im Gegensatz zu Dakota Johnson war Tucker Pillsbury schon etwas länger Single. Der Musiker war drei Jahre lang mit Influencerin Emma Chamberlain liiert, bevor sich die beiden im Oktober 2023 trennten. Seither hat man ihn bei keinem Date mehr erwischt. Umso größer ist die Freude bei den Fans nun, dass Amor offensichtlich wieder zugeschlagen hat ...
