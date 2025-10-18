So kämpfen Gemeinden gegen Greißlersterben

Den ländlichen Regionen der Steiermark brechen die Nahversorger weg. Immer mehr Kommunen müssen eingreifen, um die Geschäfte zu erhalten. Die „Krone“ hat sich einige gelungene Beispiele angesehen.
Österreich zählt in der EU zu den Ländern mit der höchsten Dichte an Supermärkten – zugleich haben aber immer mehr Menschen in entlegenen Regionen keinen Nahversorger mehr. Das Greißlersterben belegt nun auch wieder eine neue Studie der KMU-Forschung Austria. Demnach haben 43 Prozent der österreichischen Gemeinden unter 1000 Einwohnern kein Lebensmittelgeschäft mehr. Laut Erhebungen von RegioData Research gibt es in der Steiermark schon in 42 Gemeinden keinen Lebensmittel-Nahversorger mehr.
