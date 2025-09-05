Nahversorger: Hartes Geschäft und neue Konzepte

„Für Menschen, die nicht mobil sind, wie beispielsweise Pensionisten, wird der Alltag schwierig, wenn es im Wohnort keinen Nahversorger gibt“, sagt Manuela Klammler-Almer, Obfrau des steirischen Lebensmittelhandels. In 20 steirischen Gemeinden gibt es keinen Lebensmittel-Nahversorger. Das zeigt eine Studie der KMU Forschung aus dem Jahr 2024 – in Auftrag gegeben von der Wirtschaftskammer und basierend auf den Zahlen der Statistik Austria.