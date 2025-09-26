Nahversorger droht das Aus: „Bitte kauft im Ort!“

„Seit Corona ist Geschäft eingebrochen“

Dem Bürgermeister ist dieser Schritt nicht leicht gefallen, „aber uns blieb nichts anderes übrig, wenn wir das Geschäft halten wollen“, erzählt er der „Krone“. Im Jänner 2013 hat ein Verein der Gemeinde den Betrieb des davor privat betriebenen Nachversorgers übernommen. Auch der Postpartner, die Lottoannahmestelle und die Abgabestation für eine Wäschereinigung sind dort zu finden. „Anfangs haben wir gerade ein paar Euro Gewinn gemacht, zwischendurch lief es dann ein bisschen besser. Aber seit Corona ist das Geschäft eingebrochen“, sagt Dobnigg.