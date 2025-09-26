Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bürgermeister-Appell

Nahversorger droht das Aus: „Bitte kauft im Ort!“

Steiermark
26.09.2025 14:30
Bürgermeister Karl Dobnigg will um den Nahversorger kämpfen.
Bürgermeister Karl Dobnigg will um den Nahversorger kämpfen.(Bild: Krone KREATIV/Armin Russold/echtzeit-tv)

„Jeder Einkauf zählt!“ Mit einem dringlichen Appell wendet sich Karl Dobnigg, der Bürgermeister von Kammern im Liesingtal, an die Bevölkerung. Seit 2013 betreibt die steirische Gemeinde den letzten verbliebenen Nahversorger selbst – doch wegen sinkender Nachfrage und steigenden Kosten droht nun das Aus.

0 Kommentare

„Werte Bevölkerung von Kammern! Unser Nahversorger ist in Gefahr“, findet Bürgermeister Karl Dobnigg (SPÖ) in einem Rundschreiben an die Bürgerinnen und Bürger der obersteirischen Gemeinde klare Worte. „Die wirtschaftliche Lage ist ernst. Wenn wir ihn nicht stärker nützen, wenn wir unsere täglichen Einkäufe nicht bewusst hier in Kammern erledigen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir ihn verlieren. Und das wäre ein schwerer Schlag für uns alle.“

„Seit Corona ist Geschäft eingebrochen“
Dem Bürgermeister ist dieser Schritt nicht leicht gefallen, „aber uns blieb nichts anderes übrig, wenn wir das Geschäft halten wollen“, erzählt er der „Krone“. Im Jänner 2013 hat ein Verein der Gemeinde den Betrieb des davor privat betriebenen Nachversorgers übernommen. Auch der Postpartner, die Lottoannahmestelle und die Abgabestation für eine Wäschereinigung sind dort zu finden. „Anfangs haben wir gerade ein paar Euro Gewinn gemacht, zwischendurch lief es dann ein bisschen besser. Aber seit Corona ist das Geschäft eingebrochen“, sagt Dobnigg.

Zitat Icon

Anfangs haben wir gerade ein paar Euro Gewinn gemacht, zwischendurch lief es dann ein bisschen besser. Aber seit Corona ist das Geschäft eingebrochen.

Bürgermeister Karl Dobnigg

Gründe dafür gibt es viele: „Die Leute müssen aufs Geld schauen, kaufen online oder fahren zum Diskonter, weil es dort billiger ist.“ Aber es gehe beim Nahversorger auch um mehr: „Gerade für die Älteren ist das Geschäft die einzige Möglichkeit, unabhängig zu bleiben. Und der kurze Plausch beim Einkaufen ist auch ein Stück gelebte Gemeinschaft“, sagt er.

„Menschen entscheiden mit ihrem Kaufverhalten“
Um das zu erhalten, hat die Gemeinde auch Geld in die Hand genommen. Schon im Vorjahr musste man wegen der stark gestiegenen Stromkosten 15.000 Euro zuschießen. Heuer dann kam die Installation eines Leergutrücknahmeautomaten dazu: „Der Automat selbst wurde zwar gefördert, aber die Installationskosten von rund 6000 Euro müssen wir übernehmen.“ 

Lesen Sie auch:
Für viele ist der Weg ins Lebensmittelgeschäft nicht zu Fuß zu bewältigen. Filialen in kleinen ...
Krone Plus Logo
Weniger Standorte
Nahversorger: Hartes Geschäft und neue Konzepte
05.09.2025
„War eine Katastrophe“
Nach 5 Monaten hat Ort endlich wieder Nahversorger
21.08.2025

Doch deswegen kamen nicht mehr Leute einkaufen – und so startete der Bürgermeister vor wenigen Tagen den Hilferuf: „Die ersten Rückmeldungen zeigen, dass viele im Ort dadurch den Ernst der Lage erkannt haben und jetzt wieder öfter kommen wollen. Ich blicke voller Zuversicht in die Zukunft. Aber letztlich entscheiden es die Menschen mit ihrem Kaufverhalten.“

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.574 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
120.453 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Wien
Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um
97.170 mal gelesen
Krone Plus Logo
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1369 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1264 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf