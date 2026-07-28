Kennzeichentafeln begehrte Beute bei Dieb in Lienz

Bei mehreren im Stadtgebiet geparkten Pkw montierte ein bislang unbekannter Täter die hintere Kennzeichentafel ab. Die Polizei ersucht um zweckdienliche Hinweise.
Am Montag in der Zeit zwischen 0.45 und 6.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter an mindestens sechs Fahrzeugen jeweils die hintere Kennzeichentafel.
Alle Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt vor der Wohnhausanlage in der Friedenssiedlung (Paul-Troger-Weg, Salurner Straße und Spitzkofelstraße) im Stadtgebiet von Lienz abgestellt.
Die Polizei Lienz ersucht um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059133 / 7230.
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