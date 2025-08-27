Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite

Am 20. August platzte die Bombe: Immobilien-Tycoon Klemens Hallmann (49) ist insolvent – jetzt spricht erstmals seine Frau, „GNTM“-Star Barbara Meier (39), über die Krise.
In der aktuellen Ausgabe der „Gala“ öffnet sich das Model und erzählt, wie sie die Nachricht erlebte: „Leider kann man ja schon seit Längerem sehen, dass die Immobilienbranche vor großen Herausforderungen steht“, erklärt Barbara – und stellt klar: „Die Zeit schweißt uns nur noch enger zusammen.“
Glamour-Paar im Stresstest
Heißt: Für Barbara Meier, die ihre Karriere als Model, Schauspielerin und Unternehmerin erfolgreich aufgebaut hat, bedeutet die Insolvenz einen tiefen Einschnitt. Doch statt sich zurückzuziehen, setzt sie ein klares Zeichen: Liebe und Familie vor Geld und Glamour.
Millionen-Schulden, aber Hoffnung auf Sanierung
Seit 2019 verheiratet, haben die beiden zwei gemeinsame Töchter – Emilia Elise (2) und Marie-Therese (5). Statt Glamour und Jetset steht für das Paar nun Familienzusammenhalt im Vordergrund.
Hallmann selbst beantragte beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Laut Kreditschutzverband (KSV) sind 102 Gläubiger betroffen, Forderungen in Höhe von 95 Millionen Euro stehen im Raum – davon 75 Millionen Euro aus Bürgschaften. Hallmanns Aktiva belaufen sich auf rund 5,8 Millionen Euro.
Die Hallmann Holding sei von der Insolvenz nicht betroffen, heißt es. Ziel sei eine geordnete Sanierung mit einer Quote von 30 Prozent für die Gläubiger.
Schwarze Serie
Bereits im April war über die Süba AG, eine Hallmann-Baufirma, ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Verbindlichkeiten: rund 226 Millionen Euro.
