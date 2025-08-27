Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Finanz-Drama

Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite

Society International
27.08.2025 16:00
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.(Bild: APA/EXPA)

Am 20. August platzte die Bombe: Immobilien-Tycoon Klemens Hallmann (49) ist insolvent – jetzt spricht erstmals seine Frau, „GNTM“-Star Barbara Meier (39), über die Krise.

0 Kommentare

In der aktuellen Ausgabe der „Gala“ öffnet sich das Model und erzählt, wie sie die Nachricht erlebte: „Leider kann man ja schon seit Längerem sehen, dass die Immobilienbranche vor großen Herausforderungen steht“, erklärt Barbara – und stellt klar: „Die Zeit schweißt uns nur noch enger zusammen.“

Glamour-Paar im Stresstest
Heißt: Für Barbara Meier, die ihre Karriere als Model, Schauspielerin und Unternehmerin erfolgreich aufgebaut hat, bedeutet die Insolvenz einen tiefen Einschnitt. Doch statt sich zurückzuziehen, setzt sie ein klares Zeichen: Liebe und Familie vor Geld und Glamour.

Lesen Sie auch:
Immobilienunternehmer Klemens Hallmann war auch gerne in der heimischen Society – hier beim ...
95 Millionen Euro
Schillernder Promi-Investor Hallmann insolvent
19.08.2025

Millionen-Schulden, aber Hoffnung auf Sanierung
Seit 2019 verheiratet, haben die beiden zwei gemeinsame Töchter – Emilia Elise (2) und Marie-Therese (5). Statt Glamour und Jetset steht für das Paar nun Familienzusammenhalt im Vordergrund. 

Hallmann selbst beantragte beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Laut Kreditschutzverband (KSV) sind 102 Gläubiger betroffen, Forderungen in Höhe von 95 Millionen Euro stehen im Raum – davon 75 Millionen Euro aus Bürgschaften. Hallmanns Aktiva belaufen sich auf rund 5,8 Millionen Euro.

Als strahlendes Glamour-Paar am roten Teppich oder beim Opernball kennt man Klemens Hallmann und ...
Als strahlendes Glamour-Paar am roten Teppich oder beim Opernball kennt man Klemens Hallmann und Barbara Meier.(Bild: EPA/NINA PROMMER)

Die Hallmann Holding sei von der Insolvenz nicht betroffen, heißt es. Ziel sei eine geordnete Sanierung mit einer Quote von 30 Prozent für die Gläubiger.

Schwarze Serie
Bereits im April war über die Süba AG, eine Hallmann-Baufirma, ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Verbindlichkeiten: rund 226 Millionen Euro.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
121.761 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
98.093 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
92.026 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1394 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1213 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1078 mal kommentiert
Mehr Society International
Finanz-Drama
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
Liebes-Expertin verrät
Warum Ehe von Swift & Kelce für immer halten wird
Prince im Liebes-Glück
Sohn von Michael Jackson feiert Verlobung!
Alle Infos zum Klunker
Irre Summe! So viel kostete Swifts Verlobungsring
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf