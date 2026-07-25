Michael und Christine Amschler aus Salzburg sind die diesjährigen „Krone“-Super-Fans beim Generali Open in Kitz. Das Paar erzählt, wie es dazu kam und was sie in der Gamsstadt alles erlebt haben.
Nicht nur während der Turnierwoche hat die „Krone“ täglich Tickets verlost, sondern auch im Vorhinein gab es online ein cooles Package zu gewinnen: Zwei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Rasmushof, zwei Tickets für die edle Champions Night sowie zwei VIP-Karten für den Finaltag mit Führung durch das Turniergelände und hinter die Kulissen.
„Beim Anruf waren wir zunächst total baff“
Die glücklichen Gewinner sind in diesem Jahr Christine und Michael Amschler aus Salzburg. „Wir waren gerade mit den Vorbereitungen für unser Jugend-Feuerwehrfest beschäftigt, als das Handy klingelte und uns gesagt wurde, dass wir die ,Krone’-Super-Fans sind“, erinnert sich Christine, „wir waren zunächst total baff“.
Das Turnier hat es dem Ehepaar angetan. „Es ist etwas ganz Besonderes, hier dabei sein zu dürfen. Und das ist eine beeindruckende Kulisse – das gesamte Areal, dahinter erstreckt sich der imposante Wilde Kaiser, einfach nur unfassbar, das muss man einmal im Leben gesehen haben“, kam Michael aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.
Während wir hier am Pool sitzen, werden uns coole Drinks serviert – wo bekommt man bitte ein derartiges Service? So etwas kann man sich einfach nicht kaufen!
Michael und Christine Amschler
Sogar in die Players Lounge durften Michael und Christine rein. Dort halten sich die Spieler samt Familien auf, bevor sie ein Match bestreiten. „Was es hier alles gibt, ist ja kaum zu glauben. Das ist ja eine richtige Wellnessoase“, platzte es aus ihnen heraus. Dann probierten sie selbst einige Behandlungen aus.
Wohltuende Abkühlung wartete auf die Salzburger folglich im exklusiven Champions Club, dem VIP-Bereich. „Während wir hier am Pool sitzen, werden uns coole Drinks serviert – wo bekommt man bitte ein derartiges Service? So etwas kann man sich einfach nicht kaufen, vielen Dank an die ,Kronen Zeitung’!“
Welchen Tipp haben Christine und Michael für alle jene, die das auch einmal erleben möchten? „Bei Gewinnspielen mitspielen, mitspielen, mitspielen – irgendwann klappt es dann!“
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