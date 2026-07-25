„So etwas kann man sich einfach nicht kaufen“

Das Turnier hat es dem Ehepaar angetan. „Es ist etwas ganz Besonderes, hier dabei sein zu dürfen. Und das ist eine beeindruckende Kulisse – das gesamte Areal, dahinter erstreckt sich der imposante Wilde Kaiser, einfach nur unfassbar, das muss man einmal im Leben gesehen haben“, kam Michael aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.