Am Center Court fliegen VIP-Tickets ins Publikum

Sein Name? René van der Vlugt. „Der Ball kam direkt auf mich zu, meine Hand schoss reflexartig nach oben und hat ihn direkt gefangen. Das war verrückt“, strahlte er. Bereits zum zweiten Mal ist der Niederländer beim Generali Open in Kitzbühel dabei. „Ich mag das Turnier sehr, vor allem aber liebe ich die Region um Kitzbühel – hier kann man so viele verschiedene Sachen unternehmen“, schwärmte van der Vlugt. Sein Favorit? „Ganz klar Alexander Bublik. Sein Auftreten imponiert mir sehr. Würde man Bublik eine Gitarre in die Hand drücken, würde er zweifellos wie ein Rockstar aussehen. Abgesehen davon spielt er natürlich perfektes Tennis.“