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Generali Open 2026

Ausgelassene Stimmung beim „Krone“ Ladies Day

Tirol
21.07.2026 17:00
Gute Stimmung herrschte beim „Krone“ Ladies Day in Kitzbühel
Gute Stimmung herrschte beim „Krone“ Ladies Day in Kitzbühel(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Wie die warmen Semmeln gingen die begehrten 1000 (!) Freikarten beim Generali Open in Kitzbühel am Dienstag weg. Die Schlange vor dem Eingang war bereits eine Stunde vor dem offiziellen Einlass enorm. Die Stimmung auf den Rängen war ebenfalls bestens.

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Gute Laune und strahlende Gesichter brachte der „Krone“ Ladies Day am Dienstag beim Generali Open in Kitzbühel. Der Andrang war enorm. Bereits vor 8 Uhr bildete sich eine lange Menschenschlange vor dem Eintrittsbogen. Dabei war der Einlass doch erst um 9 Uhr. Das Anstehen lohnte sich jedoch: für die ersten 1000 Damen gab es die Freikarten. Zudem wurden die Glücklichen auch mit prickelndem Prosecco und Sonnencreme belohnt.

Die letzten 20 Freikarten für den „Krone“ Ladies Day gab Ikone Barbara Schett aus. Auch diese ...
Die letzten 20 Freikarten für den „Krone“ Ladies Day gab Ikone Barbara Schett aus. Auch diese waren sehr begehrt.(Bild: Christof Birbaumer)

Wer unter den ersten 1000 sein wollte, musste tatsächlich früh dran sein. Bereits nach 20 Minuten waren die Tickets vergriffen. Die Enttäuschung bei den Wartenden war groß. Freude brandete kurz darauf jedoch auf, als Ex-Tennis-Star Barbara Schett noch zusätzlich 20 Karten an ebenso viele glückliche Damen verteilte.

Neben den Partien auf den Plätzen gab es auch viel Unterhaltung beim bunten Rahmenprogramm. Dieses war für einige am heutigen Dienstag auch der Grund für den Besuch.

Auch Doris, Claudia, Michi und Sabine (v. li.) aus Rüstorf bei Schwanenstadt (OÖ)haben in ...
Auch Doris, Claudia, Michi und Sabine (v. li.) aus Rüstorf bei Schwanenstadt (OÖ)haben in Kitzbühel ihren Stammplatz.(Bild: Christof Birbaumer)
Die vier Freundinnen Victoria, Lena, Lavinia und Sibylle (v. li.) reisten aus München an, um die ...
Die vier Freundinnen Victoria, Lena, Lavinia und Sibylle (v. li.) reisten aus München an, um die Kulisse in Kitzbühel(Bild: Christof Birbaumer)
Ex-Skistar Michaela Kirchgasser verteilte Prosecco.
Ex-Skistar Michaela Kirchgasser verteilte Prosecco.(Bild: Christof Birbaumer)
Gut gelaunt waren auch die tennisbegeisterten Damen aus Vorarlberg, die die Stimmung beim Ladies ...
Gut gelaunt waren auch die tennisbegeisterten Damen aus Vorarlberg, die die Stimmung beim Ladies Day genossen.(Bild: Christof Birbaumer)
Claus Meinert, Chefredakteur der Tiroler „Krone“ dirigierte die Damen beim Eingang.
Claus Meinert, Chefredakteur der Tiroler „Krone“ dirigierte die Damen beim Eingang.(Bild: Christof Birbaumer)
Eine lang eSchlange bildete sich bereits eine Stunde vor Einlass.
Eine lang eSchlange bildete sich bereits eine Stunde vor Einlass.(Bild: Christof Birbaumer)
Das Stadion war bereits zur ersten Partie gut gefüllt.
Das Stadion war bereits zur ersten Partie gut gefüllt.(Bild: Christof Birbaumer)

Frühes Aufstehen, weite Anreise und Stammgäste
Der „Krone“ Ladies Day lockte auch in diesem Jahr wieder Damen aus nah und fern an. „Wir sind bereits um 7 Uhr losgefahren und wollten heute unbedingt hier sein“, schilderte eine Freundesgruppe aus München. Die vier jungen Damen sind, wie viele andere Besucherinnen und Besucher, selbst in einem Tennisverein.

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Es ist so ein angenehmes Ambiente und an diesem Tag wird für die Damen viel geboten. Wir werden auch nächstes Jahr wieder dabei sein.

Ein Trio aus Bad Gastein und Wien

Bereits zum achten Mal sind sechs Damen des TC St. Gallenkirch aus Vorarlberg in Kitzbühel mittendrin. „Die Stimmung an diesem Tag ist immer super“, waren sie sich einig.

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Fast schon ein Familienausflug wurde der Tag für drei Frauen aus Bad Gastein und Wien. Das Trio fuhr mit ihren Söhnen in die Gamsstadt und freute sich über die Atmosphäre und das Rahmenprogramm: „Es ist so ein angenehmes Ambiente und an diesem Tag wird für die Damen einfach viel geboten. Wir werden auch bei einem der vielen Stände Halt machen und nächstes Jahr wieder dabei sein.“

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