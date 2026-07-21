Ausgelassene Stimmung beim „Krone“ Ladies Day

Fast schon ein Familienausflug wurde der Tag für drei Frauen aus Bad Gastein und Wien. Das Trio fuhr mit ihren Söhnen in die Gamsstadt und freute sich über die Atmosphäre und das Rahmenprogramm: „Es ist so ein angenehmes Ambiente und an diesem Tag wird für die Damen einfach viel geboten. Wir werden auch bei einem der vielen Stände Halt machen und nächstes Jahr wieder dabei sein.“