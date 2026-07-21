Ausgelassene Stimmung beim „Krone“ Ladies Day

Wie die warmen Semmeln gingen die begehrten 1000 (!) Freikarten beim Generali Open in Kitzbühel am Dienstag weg. Die Schlange vor dem Eingang war bereits eine Stunde vor dem offiziellen Einlass enorm. Die Stimmung auf den Rängen war ebenfalls bestens.
Gute Laune und strahlende Gesichter brachte der „Krone“ Ladies Day am Dienstag beim Generali Open in Kitzbühel. Der Andrang war enorm. Bereits vor 8 Uhr bildete sich eine lange Menschenschlange vor dem Eintrittsbogen. Dabei war der Einlass doch erst um 9 Uhr. Das Anstehen lohnte sich jedoch: für die ersten 1000 Damen gab es die Freikarten. Zudem wurden die Glücklichen auch mit prickelndem Prosecco und Sonnencreme belohnt.
Wer unter den ersten 1000 sein wollte, musste tatsächlich früh dran sein. Bereits nach 20 Minuten waren die Tickets vergriffen. Die Enttäuschung bei den Wartenden war groß. Freude brandete kurz darauf jedoch auf, als Ex-Tennis-Star Barbara Schett noch zusätzlich 20 Karten an ebenso viele glückliche Damen verteilte.
Neben den Partien auf den Plätzen gab es auch viel Unterhaltung beim bunten Rahmenprogramm. Dieses war für einige am heutigen Dienstag auch der Grund für den Besuch.
Frühes Aufstehen, weite Anreise und Stammgäste
Der „Krone“ Ladies Day lockte auch in diesem Jahr wieder Damen aus nah und fern an. „Wir sind bereits um 7 Uhr losgefahren und wollten heute unbedingt hier sein“, schilderte eine Freundesgruppe aus München. Die vier jungen Damen sind, wie viele andere Besucherinnen und Besucher, selbst in einem Tennisverein.
Es ist so ein angenehmes Ambiente und an diesem Tag wird für die Damen viel geboten. Wir werden auch nächstes Jahr wieder dabei sein.
Ein Trio aus Bad Gastein und Wien
Bereits zum achten Mal sind sechs Damen des TC St. Gallenkirch aus Vorarlberg in Kitzbühel mittendrin. „Die Stimmung an diesem Tag ist immer super“, waren sie sich einig.
Fast schon ein Familienausflug wurde der Tag für drei Frauen aus Bad Gastein und Wien. Das Trio fuhr mit ihren Söhnen in die Gamsstadt und freute sich über die Atmosphäre und das Rahmenprogramm: „Es ist so ein angenehmes Ambiente und an diesem Tag wird für die Damen einfach viel geboten. Wir werden auch bei einem der vielen Stände Halt machen und nächstes Jahr wieder dabei sein.“
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