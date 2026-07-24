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Aufgabe in Kitzbühel

Ein Münzwurf, den Louis nie vergessen wird

Tirol
24.07.2026 19:00
Louis (11) inmitten jener Spieler, die gestern das erste Doppel bestritten haben.
Louis (11) inmitten jener Spieler, die gestern das erste Doppel bestritten haben.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Die „Krone“ macht’s möglich! Louis (11) durfte am Freitag beim Generali Open eine besondere Aufgabe übernehmen. Momente zwischen den Tennisstars, von denen er selbst einmal einer werden will.  

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Etwas hektisch ging es um 10.15 Uhr am Center Court in Kitzbühel zu. Die letzten Vorbereitungen für das erste Doppel wurden getroffen. Mittendrin Louis (11). Total entspannt beobachtete er die fleißigen Helfer und wartete auf seinen Auftritt. „Jetzt geht’s gleich los“, flüsterte ihm ein ATP-Betreuer zu.

„Die Spieler am Platz waren total nett zu mir“
Und tatsächlich: Als die Spieler das Stadion betraten, wurde der 11-Jährige zu ihnen und dem Schiedsrichter in die Mitte des Platzes geführt. Denn ihm wurde eine ganz besondere Ehre zuteil: Er durfte den „Krone“-Münzwurf ausüben!

Dem 11-Jährigen wurde die Ehre zuteil, den „Krone“-Münzwurf im Stadion auszuführen.
Dem 11-Jährigen wurde die Ehre zuteil, den „Krone“-Münzwurf im Stadion auszuführen.(Bild: Christof Birbaumer)

Münzwurf zugleich ein Geburtstagsgeschenk
Binnen weniger Sekunden war alles vorbei, die Erinnerungen bleiben aber für immer. „Es war wirklich cool, ich war dann doch aufgeregt, aber es hat sich alles gut angefühlt und die Spieler waren total nett zu mir“, strahlte Louis, der am Tag darauf, am Samstag, seinen 12. Geburtstag feiert. „Der Münzwurf ist somit ein geniales Geburtstagsgeschenk“, schmunzelte er.

Hoher Besuch beim „Krone“- Truck! Claus Meinert, Chef der „Tiroler Krone“, begrüßte EU-Kommissar ...
Hoher Besuch beim „Krone“- Truck! Claus Meinert, Chef der „Tiroler Krone“, begrüßte EU-Kommissar Magnus Brunner (re.).(Bild: Jasmin Steiner)

Tennisaffin ist der 11-Jährige obendrein. „Ich spiele selbst. Mein klares Ziel ist es, Profi-Spieler zu werden“, sagte er und verriet: „Meine Vorhand ist meine Stärke.“ Wer weiß, vielleicht schlägt Louis ja wirklich irgendwann selbst im Center Court in Kitz auf – wir werden ein Auge darauf haben.

Zwei VIP-Tickets gab es für Daniela und Jakob Nikitser aus Wien.
Zwei VIP-Tickets gab es für Daniela und Jakob Nikitser aus Wien.(Bild: Tiroler Krone)
Im richtigen Moment „gebuzzert“ haben Michael Kroffl und Bianca Spitzer (re.) aus Neumarkt im ...
Im richtigen Moment „gebuzzert“ haben Michael Kroffl und Bianca Spitzer (re.) aus Neumarkt im Hausruckkreis.(Bild: Tiroler Krone)
Verkaufschef Wolfgang Kos begrüßte Sarah Brandacher sowie Heidi und Hans Mauracher (von links).
Verkaufschef Wolfgang Kos begrüßte Sarah Brandacher sowie Heidi und Hans Mauracher (von links).(Bild: Tiroler Krone)
Markus Adrigan freute sich über ein „Krone“-Abo (links).
Markus Adrigan freute sich über ein „Krone“-Abo (links).(Bild: Tiroler Krone)
Luise Krüger (Mitte) und Verena Naderer freuten sich.
Luise Krüger (Mitte) und Verena Naderer freuten sich.(Bild: Tiroler Krone)
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Frida Hammerl (li.) und Marta Zangerl Falkeis aus Zams.(Bild: Tiroler Krone)
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„Ich fühle mich sehr wohl“, sagte Maurizio Tedesco (Leitner Group) – mit „Krone“-Medienbetreuerin Nina Herrnegger.(Bild: Tiroler Krone)
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Alexander Rußegger (li.), Martina Rußegger (Reisebüro Idealtours) und Markus Gassler, Chef vom Dienst bei der „Tiroler Krone“.(Bild: Tiroler Krone)

EU-Kommissar streute Veranstaltern Rosen
Auf einen Besuch beim „Krone“-Truck vorbeigekommen ist EU-Kommissar Magnus Brunner. „Es ist fast schon eine Verpflichtung, jährlich hier in Kitzbühel dabei zu sein, weil es sich um eine Traum-Veranstaltung handelt“, streute Brunner, der seit Kindheit Tennis spielt, Vorarlberger Landesmeister war und zwei Jahre lang das Amt des ÖTV-Präsidenten bekleidete, den Veranstaltern Rosen.

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Die Österreicher sind relativ früh aus dem Bewerb ausgeschieden. „Bei den Herren haben wir derzeit leichte Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich. Bei den Damen sieht’s besser aus.“

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