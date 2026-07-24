Ein Münzwurf, den Louis nie vergessen wird

Münzwurf zugleich ein Geburtstagsgeschenk

Binnen weniger Sekunden war alles vorbei, die Erinnerungen bleiben aber für immer. „Es war wirklich cool, ich war dann doch aufgeregt, aber es hat sich alles gut angefühlt und die Spieler waren total nett zu mir“, strahlte Louis, der am Tag darauf, am Samstag, seinen 12. Geburtstag feiert. „Der Münzwurf ist somit ein geniales Geburtstagsgeschenk“, schmunzelte er.