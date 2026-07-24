Ein Münzwurf, den Louis nie vergessen wird

Die „Krone“ macht’s möglich! Louis (11) durfte am Freitag beim Generali Open eine besondere Aufgabe übernehmen. Momente zwischen den Tennisstars, von denen er selbst einmal einer werden will.
Etwas hektisch ging es um 10.15 Uhr am Center Court in Kitzbühel zu. Die letzten Vorbereitungen für das erste Doppel wurden getroffen. Mittendrin Louis (11). Total entspannt beobachtete er die fleißigen Helfer und wartete auf seinen Auftritt. „Jetzt geht’s gleich los“, flüsterte ihm ein ATP-Betreuer zu.
„Die Spieler am Platz waren total nett zu mir“
Und tatsächlich: Als die Spieler das Stadion betraten, wurde der 11-Jährige zu ihnen und dem Schiedsrichter in die Mitte des Platzes geführt. Denn ihm wurde eine ganz besondere Ehre zuteil: Er durfte den „Krone“-Münzwurf ausüben!
Münzwurf zugleich ein Geburtstagsgeschenk
Binnen weniger Sekunden war alles vorbei, die Erinnerungen bleiben aber für immer. „Es war wirklich cool, ich war dann doch aufgeregt, aber es hat sich alles gut angefühlt und die Spieler waren total nett zu mir“, strahlte Louis, der am Tag darauf, am Samstag, seinen 12. Geburtstag feiert. „Der Münzwurf ist somit ein geniales Geburtstagsgeschenk“, schmunzelte er.
Tennisaffin ist der 11-Jährige obendrein. „Ich spiele selbst. Mein klares Ziel ist es, Profi-Spieler zu werden“, sagte er und verriet: „Meine Vorhand ist meine Stärke.“ Wer weiß, vielleicht schlägt Louis ja wirklich irgendwann selbst im Center Court in Kitz auf – wir werden ein Auge darauf haben.
EU-Kommissar streute Veranstaltern Rosen
Auf einen Besuch beim „Krone“-Truck vorbeigekommen ist EU-Kommissar Magnus Brunner. „Es ist fast schon eine Verpflichtung, jährlich hier in Kitzbühel dabei zu sein, weil es sich um eine Traum-Veranstaltung handelt“, streute Brunner, der seit Kindheit Tennis spielt, Vorarlberger Landesmeister war und zwei Jahre lang das Amt des ÖTV-Präsidenten bekleidete, den Veranstaltern Rosen.
Die Österreicher sind relativ früh aus dem Bewerb ausgeschieden. „Bei den Herren haben wir derzeit leichte Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich. Bei den Damen sieht’s besser aus.“
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