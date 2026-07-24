Pizza-Bestellung rief die Polizei auf den Plan

In der Öffentlichkeit kann auch das internationale Hilfszeichen für Gewaltbetroffene Leben retten: Heben einer Hand, sodass das Gegenüber die Handfläche sehen kann, den Daumen knicken, bis er an der Handinnenfläche liegt. Die restlichen Finger der Hand langsam über den Daumen legen, sodass eine Faust entsteht. (Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)