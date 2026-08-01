Auto überschlug sich und landete dann im Graben

Auf der B165 bei Bramberg hat sich am Samstag ein Auto überschlagen und landete im Straßengraben. Zwei Verletzte wurden vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und unterstützte die Bergung.
Der Unfallwagen lag nach dem Überschlag im Straßengraben: Auf der B165 bei Bramberg krachte es am Samstagnachmittag im Bereich der Weyergerade. Um 16.59 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Zwei Verletzte mussten vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Bramberg rückte mit drei Fahrzeugen aus, sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte die Rettungskräfte.
Während des Einsatzes wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Danach halfen die Feuerwehrleute gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen bei der Bergung des Autos. Insgesamt standen 37 Feuerwehrkräfte inklusive Bereitschaft im Einsatz. Gegen 18.15 Uhr war die B165 wieder frei.
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