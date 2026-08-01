Auto überschlug sich und landete dann im Graben

Der Unfallwagen lag nach dem Überschlag im Straßengraben: Auf der B165 bei Bramberg krachte es am Samstagnachmittag im Bereich der Weyergerade. Um 16.59 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Zwei Verletzte mussten vom Roten Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Bramberg rückte mit drei Fahrzeugen aus, sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte die Rettungskräfte.