Abbruch nach schwerer Verletzung und Heli-Einsatz

Salzburger Liga-Aufsteiger Berndorf, der in der Startrunde schon Titelfavorit Bürmoos das Fürchten gelehrt hatte, startete wie die Feuerwehr. Nach fünf Minuten stand es bereits 2:0. Danach kam es zu hässlichen Szenen. Denn Gästeneuzugang Jacob Mitterbauer blieb in einem Zweikampf im Rasen hängen, zog sich einen offenen Knöchelbruch zu. „Da kann man dem Gegenspieler auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen“, betonte Berndorf-Sportchef Werner Baier.