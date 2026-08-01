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Fussball-Landescup

Abbruch nach schwerer Verletzung und Heli-Einsatz

Salzburg
01.08.2026 21:43
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit Ausnahme einer Partie sollte der letzte Teil der 2. Runde im Fußball-Landescup am Samstag über die Bühne gehen. Aufs Flachgauer Derby zwischen Lamprechtshausen und Berndorf traf das nur bedingt zu. Nach einer schweren Verletzung sahen sich beide Seiten nicht in der Lage, die Partie zu beenden.

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Salzburger Liga-Aufsteiger Berndorf, der in der Startrunde schon Titelfavorit Bürmoos das Fürchten gelehrt hatte, startete wie die Feuerwehr. Nach fünf Minuten stand es bereits 2:0. Danach kam es zu hässlichen Szenen. Denn Gästeneuzugang Jacob Mitterbauer blieb in einem Zweikampf im Rasen hängen, zog sich einen offenen Knöchelbruch zu. „Da kann man dem Gegenspieler auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen“, betonte Berndorf-Sportchef Werner Baier.

„Reißt brutales Loch hinein“
Nach langer Erstversorgung wurde der Pechvogel vom Rettungshubschrauber abtransportiert. „Das reißt uns ein brutales Loch hinein. Jacob ist ein toller Fußballer, intelligenter Kerl und einer für die Kabine“, klagte Baier. Vorerst steht aber die Gesundheit des Kickers im Vordergrund. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Beide Seiten zeigten kein Interesse an einer Fortführung.

Mit Henndorf schied ein anderer Klub aus der Salzburger Liga aus, musste sich bei Aufsteiger Golling mit 0:1 geschlagen. Bereits am Freitag hatte sich Ligariale Schwarzach in Bad Hofgastein auskontern lassen und mit 2:3 die Segel gestrichen.

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