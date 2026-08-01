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Keine Gefahr

Überdüngung und Hitze: Algen plagen unsere Seen

Salzburg
01.08.2026 23:00
Die Goldalgenplage vom Juni am Hintersee
Die Goldalgenplage vom Juni am Hintersee(Bild: Gemeinde Faistenau)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Etwa am Hintersee und am Prebersee sorgen Algen derzeit bei Badegästen und Spaziergängern für genaue Blicke. In beiden Gewässern haben sich grün-braune Pflanzen im Wasser stark ausgebreitet. Die hohen Temperaturen beschleunigen die Ausbreitung derzeit.

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Experten geben sowohl im Lungau als auch im Flachgau Entwarnung, die Algen seien unbedenklich. Meist sind Überdüngung von angrenzenden Bauernwiesen und steigenden Temperaturen die Gründe, warum die Algen zur Pest werden.

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Auch die milden Winter tragen dazu bei, dass die Algen nicht mehr absterben, sondern die kälteren Monate überleben. Im Herbst wollen Taucher und Freiwillige die Algen im Lungau ausreißen, um sie so an der Vermehrung zu hindern.

Am Hintersee sorgte bereits im Juni eine Goldalgen-Plage für fischartigen Geruch.

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